15 دقيقة .. ضغط أرجنتيني واختفاء مبابي في نهائي كأس العالم

مرت ربع ساعة من مباراة الأرجنتين وفرنسا، ومازال التعادل السلبي بين الفريقين،في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أضاع ألفاريز أول أهداف الأرجنتين بعدما مرر له دي باول الكرة من أعلى مدافعي فرنسا ليسددها في يد الحارس ولكن الحكم يرفع راية التسلل وذلك في الدقيقة 2.

وسدد ماك إليستر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5، ولكن الحارس لوريس يتصدى لها.

وسدد دي باول كرة قوية ولكنها تصطدم بالدفاع وتتحول لركلة ركنية في الدقيقة 8.

وجاء تشكيل الأرجنتين "بعد التعديل كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينز

خط الدفاع : مولينا - أوتاميندي - كريستيان روميرو – نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط :رودريجو دي باول - أليكس أليستر - إنزو فيرنانديز .

خط الهجوم :دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.



تشكيل فرنسا:



حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رفاييل فاران - جول كوندي - أوباميانكو.

خط الوسط : تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كليان مبابي - عثمان ديمبلي - جيرو