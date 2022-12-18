تحديات في مواجهة اللغة العربية.. أستاذ علم اجتماع يكشفها| شاهد

تحدث صلاح جاد أستاذ علم الاجتماع، عن التحديات التي أصبحت تواجه اللغة العربية في الفترة الأخيرة.

وقال "صلاح جاد"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللغة هي التي تحفظ الهوية الثقافية لأي مجتمع من المجتمعات، مضيفا أن عندما يحدث تجنيس لأحد الأشخاص، يكون من ضمن شروط حصوله على الجنسية، هو إجادته للغة هذا البلد.

وأضاف صلاح جاد أستاذ علم الاجتماع: أصبحت هناك لغة جديدة على المجتمع بين الشباب، والتي تؤدي إلى العديد من المشكلات المتعلقة باللغة، وهذه اللغة، إما أن تكون لغة جديدة، أو تمحور لـ لغة القديمة، أو تشويه لها.

المفردات الجديدة

وأشار صلاح جاد أستاذ علم الاجتماع، إلى أنه يجب الاعتراف بهذه الإشكالية الكبيرة، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في المفردات الجديدة، ولكن تكمن فيما تعبر عنه هذه المفردات.