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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الأسبق: زيادة الديون عبء على الأجيال القادمة

الدكتور حازم الببلاوي
الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق

علق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق على قرض صندوق النقد وما هى خطة الإصلاح الاقتصادية التي ستنفذها الحكومة.

وأكد الببلاوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن علاج الاقتصاد العالمى، هو المصارحة وفترة سلام ووقف الحروب.

 الدولة المصرية

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أن الدولة المصرية تقف موقف السلام الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن موافقة الصندوق على قرض جديد لمصر يعنى تأكده من أن الدولة ستلتزم بالإصلاحات الإقتصادية.

وتابع الببلاوى، أنه لا شك أن زيادة الديون الخارجية تمثل عبء على الجيل الحالي والأجيال القادمة وعلى الدول أن تكون فى الحدود الآمنة بالنسبة للديون. 
 

الاقتصاد العالمى الدولة المصرية الإصلاح الاقتصادى رئيس الوزراء صندوق النقد الحكومة

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