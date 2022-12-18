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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مبابي يبكي في حضن ماكرون بعد خسارة فرنسا أمام الأرجنتين

ماكرون يحضتن مبابي
ماكرون يحضتن مبابي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة مواساة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للنجم الفرنسي كيليان مبابي بعد خسارة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في ركلات الترجيح بنهائي كأس العالم قطر 2022.

وظهر مبابي وهو يبكي بينما يحتضنه ماكرون على أرضية الملعب، في وسط احتفالات منتخب الأرجنتين يتقدمهم النجم العالمي ليونيل ميسي.

توج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ضربة جزاء للأرجنتين بعد تدخل من عثمان ديمبلي على أنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء.

وسدد ليونيل ميسي على يسار هوغو لوريس ليتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 23.

وعزز أنخيل دي ماريا تقدم الأرجنتين بالهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليكسيس ماك أليستير بعد هجمة مرتدة.

وبات منتخب الأرجنتين ثاني منتخب في التاريخ يحقق لقب كأس العالم رغم الخسارة في أول مباراة له في البطولة، بعد أن فعل منتخب إسبانيا ذلك في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا.

وخسر المنتخب الأرجنتيني 1/2 أمام السعودية في الجولة الأولى.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات فإن ميسي بات أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في جميع الجولات الخمس للبطولة خلال نسخة واحدة.

وسجل ميسي خلال مرحلة المجموعات على السعودية والمكسيك، ثم سجل في دور الـ16 على أستراليا، وفي دور الـ8 أمام هولندا، وكرواتيا في نصف النهائي.

 

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