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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه كده.. نورا تنهار بالبكاء بعد ضرب طليقها لها ولوالدها

السيدة نورا
السيدة نورا

رصدت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، مساء مس الأحد، مشكلة اتهام زوج لزوجته بالاستيلاء على ممتلكاته.

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حق الرد.. أول ظهور لـ نورا المتهمة من طليقها بالاستيلاء على ممتلكاته

وخلال الفقرة دخلت نورا، الزوجة المتهمة بالسرق، في نوبة بكاء، أثناء الحديث عن أزمتها مع طليقها، مشيرة إلى أن طليقها أخذ منها شركة كانت تملكها بطرق غير مشروعة.

 


وخلال القفرة، وجهت نورا، حديثها لطليقها محمد، قائلة :" ليه كده، وأنت بتكدب الكدبة وتصدقها، وليه الناس تعمل كده، وبيقول أنه مصدوم فيها، وإزاي بعد كل السنين دي، وتعلمت واخدت درس من اللي حصل ده".


وأضافت أن :"كنت بقول يا حسرة قلبي على اللي راح، وهو اخد الشركة، واخد كمان عربيتي، وكل اللي أخدته منه العفش بتاعي، وانا ماخدتش حاجة خالص". 

 

طليقي اتهمني أني أتعاطى مخدرات


وتابعت أنه :"طليقي اتهمني أني أتعاطى مخدرات وكل اللي حصلنا لنا بعد تدخل الناس في حياتنا وفي مشاكلنا".

 

فيما تحدثت سيدة من الضاهر بالقاهرة عن مأساتها بسبب اختفاء ابنها إثر طرده من شركة من قبل زوجته وأهلها.

وقالت الأم خلال حوارها مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن ابنها كان متزوجا من فتاة كانت تعمل لديه، وصاحب شركة ملابس، ولكن السجل التجارى للشركة كان بـ اسم زوجته.

 

خلاف بينه وبين زوجته


وتابعت السيدة: نشب خلاف بين ابنها وزوجته وقررا الانفصال مقابل حصولها على كافة حقوقها وهى 450 ألف جنيه.

وأضافت السيدة: بعد الاتفاق غدرت زوجته به واستولت على أموال الشركة ومخزن لأنها رئيس مجلس إدارتها بموجب السجل التجارى.

ولفتت السيدة، إلى أنها آخر مرة رأت أبنها كان على مقهى وحالته تشبه المجنون وذهب من حينها ولم يعد مرة أخرى. 

نهال طايل برنامج تفاصيل اتهام زوج لزوجته ب ممتلكاته نوبة بكاء نورا

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