خبير اقتصادي يكشف أفضل استثمار حاليا لحفظ قيمة الأموال.. وبشرى عن التعويم

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن أفضل استثمار لحفظ قيمة الأموال حاليا، مؤكدا أن هناك عدة أمور هامة في هذا السياق.

واقترح مصطفى بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، فتح البنوك أمام المواطنين لإيداع الأموال سواء بالجنيه أو بالدولار أيا كان مصدرها، دون السؤال: من أين لك هذا، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على توفير العملة الدولارية.

وتابع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن العالم أجمع دخل مرحلة الركود التضخمي، وإذا لم تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية؛ سيكون القادم أصعب على المجتمع الدولي، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تعويم للجنيه مرة أخرى في الفترة المقبلة، وحفظ الأموال هو أمر مهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، الأموال السائلة في أيادي المواطنين هي أمر في غاية الأهمية ويجب الحفاظ عليها من أجل تخطي المرحلة الحالية: مردفا: «اللي معاه قرش يحافظ عليه».

تقنين الاقتصاد الموازي

أوضح مصطفى بدرة، أنه لا بد من تقنين الاقتصاد الموازي، مع ضرورة وجود التزام ضريبي من خلال إصدار الفاتورة الإلكترونية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية تشجيع السياحة والصناعة لزيادة موارد الدولة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، موضحا أنه في دول الخليج يستطيع المستثمر إنهاء الإجراءات عبر هاتفه المحمول.

واختتم الخبير الاقتصادي، بالإشارة إلى أنه من الوارد انخفاض سعر الدولار لأنه مثل أي سلعة، وذلك يحدث في حالة زيادة موارد الدولة من خلال الاستثمار، لافتا إلى أن الذهب وشهادات الاستثمار ملاذ آمن، بينما العقار استثمار بطيء في التصرف.