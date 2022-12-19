المونديال الثالث الذي ينتهي بضربات الجزاء.. الأرجنتين يحسم اللقب

عقب انتهاء نهائي مونديال قطر اليوم بين الأرجنتين وفرنسا والتي حقق فيها المنتخب الأرجنتيني الفوز بضربات الجزاء الترجيحية يكون هذا المونديال هو الثالث الذي ينتهي بضربات الجزاء من ضمن 21 نهائي حيث سبق وأن انتهت المباريات النهائية بـ 18 مباراة في الوقت الأصلي و5 نهائيات في الوقت الإضافي و3 نهائيات بضربات الجزاء.

وفي جميع النهائيات التي أقيمت في المونديال وعددها 21 تم تسجيل 80 هدفا.

توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد لوسيل، في المباراة النهائية.

تقدم منتخب الأرجنتين بهدفين في الشوط الأول عن طريق ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا في الشوط الأول، قبل أن يعود منتخب فرنسا في نهاية الشوط الثاني بهدفين في دقيقتين أحرزهما كيليان مبابي، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم في البداية للتانجو بعدما سجل ميسي هدف التقدم الثالث، قبل أن يسجل مبابي هدف التعادل الثالث من ركلة جزاء، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتوج بلقب المونديال التي شهدت تتويج التانجو.

في الدقيقة العاشرة، تعرض هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا للإصابة ليتلقى العلاج في الملعب، قبل أن يعود للمشاركة مع الديوك، قبل أن تفرض الأرجنتين سيطرتها تمام وتسجل هدفين عن طريق ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ليتقدم التانجو في نهائي كأس العالم 2022.

هدف الأرجنتين الأول أمام فرنسا في نهائي كأس العالم



أحرز هدف الأرجنتين الأول في نهائي كأس العالم 2022، ليونيل ميسي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب تدخل عنيف ضد دي ماريا.

هدف الأرجنتين الثاني أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

فيما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لـ منتخب الأرجنتين في شباك فرنسا بالدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي لينفرد دي ماريا ويسددها في الشباك ليعلن تقدم فريقه 2 / 0 في نهائي كأس العالم 2022.

بدأ منتخب الأرجنتين الشوط الثاني بضغط على فاعات فرنسا، وأهدر فرصة بعد انطلاقة من دي ماريا من الجبهة اليسرى ليلعب كرة عرضية قابلها رودريجو دي بول بتسديدة مباشرة على الطائرة أمسك بها حارس فرنسا هوجو لوريس، ليستمر تقدم الأرجنتين بثنائية في نهائي كأس العالم 2022.

ومع الدقيقة 60، تحسن أداء منتخب فرنسا وحاول العودة للمباراة وتقليص الفارق إلا أنه اصطدم بقوة دفاعات الأرجنتين والروح المعنوية المرتفعة للاعبين ليفشل في هز الشباك.

وفي الدقيقة 80، انقلبت المباراة رأسا على عقب بعدما نجح كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، في تسجيل هدفين في دقيقتين في شباك الأرجنتين لتصبح النتيجة التعادل 2/2.

جاء هدف كيليان مبابي الأول في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة الديوك الفرنسية بسبب تدخل عنيف من أوتاميندي.

وفي الدقيقة 81، عاد مبابي وسجل الهدف الثاني مستغلا تمريرة بينية رائعة ليسددها مباشرة على الطائر تسكن شباك حارس الأرجنتين.

وفي الدقائق المتبقية، كادت فرنسا تخطف هدف الفوز وأضاعت أكثر من فرصة حيث وضح نشوة لاعبي الديوك بالتعادل والعودة للمباراة.

انحصر اللعب في وسط الملعب مع الشوط الإضافي الأول من نهائي كأس العالم 2022، ومر دون خطورة حقيقية على المرميين ووضح تأثر لاعبي الفريقين بسبب المجهود البدني الكبير الذي بذلوه خلال الوقت الأصلي، قبل أن يهدر لاوتارو مارتينيز فرصتين محققتين في الدقائق الأخير ليستمر التعادل 2/2.

وفي الشوط الإضافي الثاني، باغت ميسي دفاعات فرنسا وسجل الهدف الثالث مستغلا متابعة لتسديدة ارتدت من هوجو لوريس حارس فرنسا، قبل أن ينجح مبابي في العودة بهدف التعادل من ركلة جزاء.

تشكيل فرنسا ضد الأرجنتين

لعب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني، رابيو، جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، ديمبيلى

تشكيل الأرجنتين لمواجهة كرواتيا

فيما لعب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بتشكيل جاء كالتالي:

إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، اكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر وفي الدور ربع النهائي فاز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1،وفاز بالدور نصف النهائي على منتخب المغرب بهدفين دون رد.

مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

نهائي كأس العالم 2022، وحل منتخب الأرجنتين في المركز الأول في المجموعة الثانية في الدور الأول برصيد 6 نقاط، ثم تغلب على أستراليا بنتيجة 2-1 في الدور ثمن النهائي وفي الدور ربع النهائي فازوا بركلات الترجيح على هولندا 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وفى الدور نصف النهائي فاز على منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0.