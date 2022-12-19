عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. تفاصيل

إيلون ماسك يطلب تصويت
إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر

أثار رجل الأعمال، ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك الجدل بشأن تغريدة نشرها منذ ساعات على تويتر، طلب فيها من المستخدمين التصويت ضمن استطلاع رأي عما إذا كان يجب أن يستمر في منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة، أو التنحي من منصبه. 

 

وأكد إيلون ماسك في تغريدته أنه “سيلتزم بنتائج التصويت”. حيث من المقرر أن ينتهي التصويت في غضون بضع ساعات، وبعدها سيعلن النتيجة عما إذا كان بالفعل سيترك منصبه في تويتر، أم سيستمر. 

بعد فوز الأرجنتين بالمونديال.. إيلون ماسك يسخر من المنتخب الفرنسي بمدرجات لوسيل

لماذا حظر إيلون ماسك حسابات صحفيين في تويتر وأعادهم مرة أخرى؟

إيلون ماسك مهدد بخسارة شركة تسلا ويدفع ثمن اهتمامه بـ تويتر| فيديو

سخط علمي ضد شريحة إيلون ماسك للتحكم في عقول البشر

وحتى هذه اللحظة، تظهر مؤشرات الاستطلاع أن النتيجة ليست في صالح بقاء إيلون ماسك في منصبه، حيث أن الأغلبية صوتت بـ "نعم" أى أن عليه أن يتنحى، حيث تخطت نسبة المشاركين في التصويت عدة ملايين مشارك، كما أن الأعداد في تزايد مستمر. 

 

وفقا لوكالة بلومبرج فإن الاستطلاع الجديد يأتي بعد الانتقادات المتزايدة للتغييرات في سياسة تويتر، حيث يواجه ماسك انتقادات للعديد من التغييرات التي أجراها في الشركة ، بما في ذلك فصل أكثر من نصف موظفيها والسماح للمستخدمين المحظورين سابقًا بالعودة. 

 

سياسة عمل متشددة.. وقمع للحريات 

 

وقرر ماسك، منذ أيام قليلة، حظر عدد من الصحفيين البارزين في شبكة "سي إن إن" وصحف "واشنطن بوست" و “نيويورك تايمز” من على منصة تويتر بسبب انتقادهم لحظر حساب الطالب Jack Sweeney جاك سويني، والذي أنشأ حسابا لتتبع موقع طائرة إيلون ماسك الخاصة. 

 

وتلقى قرار ماسك ردود فعل غاضبة من وزارة الخارجية الألمانية التي قالت إن "حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء"، فيما قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة". 

 

وكانت عدة تقارير قد أفادت أن تويتر قامت بتحويل عدد من الغرف الخاصة بالمؤتمرات إلى غرف للنوم للموظفين، وذلك في محاولة للتماشي مع سياسة إيلون ماسك المتشددة في العمل، والذي طالب الموظفين بالعمل 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو الاستقالة.  


والتقطت "فوربس" عدد من الصور للغرف التي تحولت إلى غرف نوم داخل شركة تويتر، ولكن لم تقرر نشرها خوفا على الموظفين من اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو انتقامية ضدهم، حيث ذكرت فوربس أن قرار تحويل الغرف تم اتخاذه دون التشاور مع الموظفين.

 

كما كان استقبل ماسك أستاذا جامعيا وعالم أوبئة في جامعة ستانفورديدعى "جاي بهاتاشاريا" بعد أن تم وضع حسابه في القائمة السوداء لنشره "معلومات خطيرة" تخص وباء كوفيد 19، مما أثار جدلا كبيرا حول توجه إيلون ماسك من قضية “ المعلومات المضللة”. 

 

   

 

 

إيلون ماسك تويتر تنحي إيلون ماسك منصب إيلون ماسك مالك تويتر الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

احذروا المخدة الكهربائية.. نجاة إعلامية شهيرة من الموت حرقا أثناء النوم.. شاهد

ترشيحاتنا

اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة رئيسية في القاهرة الجديدة

يفعلها كثيرون.. احذر هذه الحركة في القيام والركوع توجب الإعادة

الطقس اليوم |بارد صباحا ومساء ..والصغري بالقاهرة 16

إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. تفاصيل

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

تخطف الأنظار.. فيراري بوروسانجوي 2023 بتعديلات أكثر قوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

حرق الدهون ونسف الكرش.. في 14 يوما أسرع رجيم لإنقاص الوزن

مجربة ومضمونة .. 5 أطعمة حارقة للدهون اكتشفيها

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ