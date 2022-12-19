نشرة أخبار العالم: كييف تحت القصف الروسي.. وماكرون يوجه رسالة مؤثرة للمنتخب الفرنسي عقب خسارة المونديال

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، جاء أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس الأوكراني: مستعد لمنازلة بوتين داخل حلبة قتال

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأحد، أنه سيكون سعيدا للدخول إلى حلبة لمنازلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متى كان ذلك ممكنا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "تي.إف.1" الفرنسية: "الرجل الحقيقي إذا أراد أن يقول شيئا لشخص ما أو إذا كان يريد أن يلكمه في وجهه، فهو يفعل ذلك بنفسه ولا يرسل شخصا بديلا عنه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي مستعدا لمنازلة بوتين في حلبة قتال، قال الرئيس الأوكراني: "لا أبالي، ستكون حينئذ آخر قمة للرئيس الروسي".

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تتعرض فيه البنى التحتية في أوكرانيا إلى قصف متكرر من قبل الجيش الروسي، مع قرب قدوم فصل الشتاء.

كييف تحت القصف الروسي.. والجيش الأوكراني يُسقط طائرات مسيرة فوق المدينة

أعلن حاكم العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، تعرض المدينة إلى قصف روسي بالطائرات المسيرة.

وقال كوليبا إن المدينة تحت الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة.

في سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود عيان، بأن انفجارات قوية سُمعت في كييف والمناطق المحيطة بها.

هذا وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف، إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد في وقت مبكر اليوم، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ في كييف ما زالت مستمرة.

زيلينسكي يعلق على رفض الفيفا بث كلمته المصورة في نهائي كأس العالم

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأحد، أن العالم سمع دعوته للسلام رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض السماح ببث رسالة مصورة‭‭‭ ‬‬‬له قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكان زيلينسكي قد طلب بث تسجيل مصور يتضمن دعوته لعقد مؤتمر سلام عالمي للمساعدة في إنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن لاعبي كرة القدم الأوكرانيين ومسؤولين آخرين نشروا الرسالة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إلى الأوكرانيين "على الرغم من أن الفيفا منع بث هذه الرسالة في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم سمع دعوتنا".

ووصف بطولة كأس العالم بأنها أساس السعي لتحقيق الفوز.

وقال "لكن التنافس يكون على أرض الملعب وليس في ساحة المعركة. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو البطاقة الحمراء وليس الزر الأحمر"، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة نووية.

فخور بكم.. ماكرون يوجه رسالة إلى المنتخب الفرنسي بعد الخسارة أمام الأرجنتين

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزنه إزاء خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها قطر، وأثنى بشكل كبير على كيليان مبابي الذي سجل ثلاثية (هاتريك) لفرنسا في المباراة وتوج هدافا لمونديال 2022.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين عقب المباراة في استاد لوسيل :"هو شيء محزن أن نقترب بشكل كبير من هدفنا ولا نحققه، هذا ما قلته للاعبين في غرفة تغيير الملابس."

وأضاف :"أنا فخور باللاعبين، ربما كنا بعيدين للغاية في الشوط الأول، لكننا حققنا عودة هائلة بعدها وعدنا بشكل رائع في الدقائق الأخيرة وأعتقد أن ذلك لم يحدث كثيرا."

وأثنى ماكرون على مبابي، الذي توج هدافا للبطولة برصيد ثمانية أهداف، قائلا :" ما قدمه مبابي شيء خارق واستثنائي، قادنا للعودة بقوة في وقت متأخر من المباراة، كانت أشبه بمعجزة."