هل عدم طاعة الوالدين في الزواج من العقوق؟.. علي جمعة يحسم بالدين والتجربة

لعل ما يطرح سؤال هل عدم طاعة الوالدين في الزواج من العقوق ؟، هو كثرة المشاكل التي يشعلها تدخل الأهل في اختيار الزوج أو الزوجة المناسبة للأبناء دون النظر إلى رغبتهم في شركاء حيواتهم، وهذا ما يدفع الأبناء لرفض خيارات الآباء ، والذي يفرض سؤالا مهمًا عن هل عدم طاعة الوالدين في الزواج من العقوق ؟.

هل عدم طاعة الوالدين في الزواج من العقوق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جعل أمر الرشيدة البالغة بيدها، ونهى عن إكراه الفتاة وإجبارها على الزواج من شخص ما.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في فيديو له، في إجابته عن سؤال : ( هل عدم طاعة الوالدين في الزواج من العقوق ، فأهلي يريدونى أن أتزوج رجل لا أحبه فهل عدم طاعتي لهم تعتبر عقوق للوالدين؟)، إنه لما جاءت فتاة ذات مرة تقول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إن أبي يريدني أن أتزوج ممن أكره"، فجعل أمرها بيدها.

وأكد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إكراه البنات على الزواج، منوهًا بأنه بناء عليه فليس في عدم إطاعتهما في الزواج عقوق للوالدين، لما قال الله سبحانه و تعالى-: « وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ..» الآية 15 من سورة لقمان، فقد أمرنا الله - عز وجل- في الآية الكريمة بعدم الطاعة وفي ذات الوقت بالبر أيضًا، وهذا يدل على أن البر ليس في كل طاعة.

وتابع: فنحن نبر أباءنا؛ لأنه من موجبات الجنة ومن محاسن الأخلاق، إلا أنه لا يتمثل في كل طاعة من كبيرة أو صغيرة، أو خطأ وصواب، أو في إكراه ونحوه، فلا علاقة لهذا بالبر، وهذا حكم الدين، مشيرًا إلى أنه في غالب التجربة والأحيان تكون رؤية الوالدين هي الصواب، يعني لا نضيع على نفسنا خير في الدنيا، وإن لم يكن فيه عقوق.

وأضاف أنه ربما ليس فيه حكمة، لذا ينبغي علينا أن نتأمل ما يختاروه لنا، إلا إذا كانت هناك عداوة بين هذه البنت وهذا الرجل، أو عداوة بينها وبين أمها وأبيها يريده لإغاظة الأم، أو نحو ذلك من الأحوال، مؤكدًا: على كل حال المخالفة لا تقدح في البر.