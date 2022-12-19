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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدافع انتعاش طلب الصين ومخزون أمريكا

أسعار النفط
أسعار النفط

أدت حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود "صفر كوفيد"، وتعافي الطلب على النفط، مصحوباً بإعلان الولايات المتحدة عن بدء إعادة شراء البترول لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، إلى انتعاش أسعار الخام، اليوم الاثنين، 19 ديسمبر 2022 بعد أن تراجع سعر البرميل بأكثر من دولارين بختام جلسة يوم الجمعة.

وبحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة بلومبرج الشرق، فأن العقود الآجلة لخام برنت سجلت 80.07 دولاراً للبرميل، عند الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت دبي، أي بارتفاع نسبته 1.30% وبواقع 1.03 دولار. 

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في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.23 دولار للبرميل، حيث ارتفع بـ94 سنتاً، أي بنحو 1.27%.

ويأتي ذلك، في وقتٍ طغت الانتعاشة المتوقعة لسوق الصين على مخاوف الركود العالمي، رغم أن أكبر اقتصاد في آسيا، وأول مستورد الخام في العالم، يشهد أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن خففت بكين قيود التنقل.

تينا تنغ، المحللة في "سي إم سي ماركتس" (CMC Markets)، صرحت لـ"رويترز" بأنه "رغم زيادة حالات الإصابة بـفيروس كورونا، فإن التفاؤل الناجم عن إعادة الفتح وتخفيف السياسة المتعلقة بـ"صفر كوفيد"، ينعكسان على تحسين التوقعات بشأن الطلب على النفط".

وتخطط الصين لزيادة رحلات الركاب الجوية، بهدف استعادة متوسط عدد الرحلات اليومية في البلاد إلى 70% من مستويات 2019 مطلع العام المقبل. وشهدت صادرات الصين من الديزل والبنزين ارتفاعاً في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

مزيج برنت، وخام غرب تكساس، ارتفعا بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، في ظل إغلاق خط انابيب ينقل 622 ألف برميل يومياً من الخام الكندي إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة. كما أدّى إعلان وزارة الطاقة الأميركية، يوم الجمعة، بأنها ستبدأ إعادة شراء النفط الخام لتعزيز الاحتياطي البترولي

الاستراتيجي إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار، حيث ستمثل هذه أول عملية شراء منذ إفراجها عن 180 مليون برميل من المخزون هذا العام، بما يُعدُّ كميةً قياسية.

أسعار الخام النفط البترول مزيج برنت العقود الآجلة الإحتياطي الاستراتيجي خام غرب تكساس

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