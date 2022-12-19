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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنفوجراف.. جهود معهد السمع والكلام خلال العام الجاري 2022

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان ، إنفوجرافا عن جهود معهد السمع والكلام خلال العام الجاري ٢٠٢٢ والتي جاءت كالتالي :- 

  • تقديم الخدمات الطبية لـ217 ألفا و823 مواطنا بمعهد السمع والكلام
  • إجراء 264 عملية زراعة قوقعة بمعهد السمع والكلام
  • العيادات الخارجية  استقبلت 180 ألف و744 حالة.
  • 5 آلاف حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بأقسام المعهد الداخلية.
  • سحب 10 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد
  • قسم الأشعة أجرى 3 آلاف و181 أشعة
  • تقديم الخدمة الطبية لـ 12 ألف و954 حالة في قسم المناظير.
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏فارة_المآ_والسکان مليون صحة جهود معهد السمع والكلام خلال العام الجاري 2022 تقديم الخدمة الطبية 217 ألف و328 مواطنًا إجراء 2005 عملية جراحية بالإضافة إلى 264 عملية زراعة قوقعة العيادات الخارجية استقبلت 180 ألف 744g لإضافة الاف حالة تلق لذ الطب بة والعلا جية باقسام المعهد الداخلية H تم سحب 10 آلاف و576 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد أجرى قسم الأشعة آلاف و181 أشعة إضافة تقديم الخدمة الطبية 12」 ألف و459 حالة في قسم المناظير المعهد يعمل بسعة 24 سريرًا تشمل أسرة الداخلي) العناية المركزة كزة والمتوسطة العمليات (الجراحية 15335 @egypt.mohp @mohpegypt‏'‏

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 217 ألف و823 مواطن بمعهد السمع والكلام

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 217 ألف و823 مواطنا، بدء من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022، وذلك من خلال معهد السمع والكلام، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، والتي استقبلت 180 ألف و744 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بأقسام المعهد الداخلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 10 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 3 آلاف و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق الصوتية)، بالإضافة تقديم الخدمة الطبية لـ 12 ألف و954 حالة في قسم المناظير.

وأكد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية هذا المعهد، باعتباره مركز الإحالة الرئيسي الذي يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كافة سبل الرعاية الصحية، وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، مؤكدا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية مستمرة تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرا،  تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحا أن المعهد أجرى 2005 عمليات جراحية، بالإضافة إلى 264 عملية زراعة قوقعة.

الصحة الخدمات الطبية السمع زراعة قوقعة تشخيصية موجات فوق الصوتية

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