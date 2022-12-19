الإحصاء يستضيف مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث في دورته الـ47

تنطلق فعاليات الاجتماع السنوي الـ 47 لمجلــس أمنـــــاء المعهــــد العــــربي للتــــدريب والبحـــــوث الإحصــائية، وذلك خـــلال الفــترة من 19-20 ديسمبر 2022 بالقاهرة والذي يستضيفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة وحضور اللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز ومشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة الإحصائية العربية، وعدد من مديري وممثلي المجلس، علاوة على الخبراء والباحثين المعنيين من ذوي الصلة والاختصاص.

قال الجهاز في بيان له اليوم، إن انطلاق الاجتماع يأتي في ظــل الاهتمــام المتزايــد بالإحصــاءات الرسميــة في المنطقـــة العربيــة، وكـذا التأكيـد على الحــوار والتنسيــق والتعــــاون بين الأجهـــزة الإحصائيــــة الوطنيــة، والاستفــــادة من الخـبرات والتجــارب والطاقـات المتاحــــة في المنطقــة .

وتأتى استضــافة مصــر لاجتمــاع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لهذا العام في إطار المزيد من الانفتاح على المجتمع الإحصائي بما يدعم تطوير أنشطة ومهام المعهد، وتفعيل دوره على كافة المستويات إقليمياً ودولياً بما يحقق التقدم والتطور لدور المعهد، والذي ينعكس على الأجهزة الإحصائية العربية، علاوة على زيادة الوعي العام بدور الإحصاء في صنع السياسات المبنية على الأدلة القاطعة.

و يتنــاول برنامــج الاجتمــاع عدد من الموضوعات من أهمها تقرير مدير عام المعهد لعام 2022، وكذلك برنامج عمل وخطة المعهد لعامي 2023 - 2024 ، ومشروع موازنة المعهد لعام 2023.

وفيمــا يتعـلق بالمعهــد العـــربي للتــدريب والبحـــوث الإحصائية فقــد تأسس في بغداد كمــركز إقليمــي للتــدريب في مجـــال الإحصـــاءات الزراعيــة في الوطــن العربي، ثم توسعت اهتماماتــه فشملت الإحصــاءات العامــة، وأخيــراً أصبح مقر المعهد بدولة الأردن وهو المقر الأساسي للمعهد ولا يزال كذلك حتى الآن .