الرئيس الأكثر إثارة للجدل.. 4 مواقف لن ينساها الفرنسيون والعالم لماكرون| تفاصيل

يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أكثر الرؤساء إثارة للجدل في الوقت الحالي، حيث تتعدد المواقف الحرجة التي يتعرض لها أو التي يتسبب بها الرئيس الفرنسي بين شعبه في فرنسا أو في الخارج على المستوى العالمي.

وآخر هذه الحالات المثيرة للجدل من الرئيس الفرنسي، كانت أمس في نهائي كأس العالم قطر 2022 التي كانت بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 3\3.

الرئيس الفرنسي يواسي كيليان إمبابي

وسلط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على نزول إيمانويل ماكرون إلى أرض الملعب بعد انتهاء المباراة والمواساة لاعبي المنتخب الفرنسي والجهاز الفني.

والتقطت كاميرات المصورين للمباراة مواساة الرئيس الفرنسي للاعب كيليان إمبابي، نجم المنتخب الفرنسي والذي تألق بشكل كبير، وأخذه في حضنه وجلس معه على الأرض لمواساته والتخفيف عنه بعد خسارة المنتخب الفرنسي.

الرئيس الفرنسي وكيليان إمبابي

بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي

وفي موقف آخر، أحرج كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل المباراة المرتقبة بين المنتخب الفرنسي والأرجنتيني في نهائي كأس العالم والمقرر لها غداُ الأحد.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن كريم بنزيما رفض دعوة إيمانويل ماكرون للسفر برفقته إلي الدوحة لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر 2022"

ونشر النجم كريم بنزيما رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد تأكيد عدم عودته لمنتخب فرنسا قبل نهائي المونديال، قائلا: "لايهمني".

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد بأن بنزيما قد يشارك في المباراة النهائية بعدما تعافى سريعًا من إصابته، ولكن ديدييه ديشامب رفض الرد على ذلك.

في حين ظهرت تقارير أخرى تفيد بأن هناك حالة من التوتر بين بنزيما وديشامب، بسبب قرار الأخير باستبعاده نهائيًا من كأس العالم رغم أن إصابته لم تكن قوية بدرجة تجعله بعيدًا عن الملاعب لفترة أطول من اللازم.

ماكرون مع بنزيما

ضرب ماكرون بالقلم على وجهه

وفي موقف لن ينساه الفرنسيين، تعرض إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية.

ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

كما تم ترديد عبارات مسيئة لرئيس فرنسا عقب صفعه بالقلم على وجهه، وكانت إحدى هذه العبارات تقول "تسقط الماكرونية".

ويبدو أن الكراهية لماكرون تمتد داخل فرنسا، وليست قاصرة على الشعوب الإسلامية عقب تصريحاته الأخيرة عن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والتي على إثرها تم شن حملة مقاطعة كبيرة للمنتجات الفرنسية.

صفع ماكرون بالقلم على وجهه

ماكرون يسخر من امرأة مسنة

وفي عام 2019، أثار الرئيس الفرنسي، جدلاً واسعاً عقب انتقاده متظاهرة مسنة (72 عاماً) أصيبت خلال مواجهات مع قوات الأمن بالأسبوع التاسع عشر لاحتجاجات السترات الصفراء، قائلاً:" كان عليها التحلي بالحكمة".

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية: "أتمنى معافاة سريعة للسيدة المسنة المصابة في نيس، ولكن لابد من اتباع القانون، والتحلي بشكل من أشكال الحكمة إذا أرادت العيش في سلام".

وأصيبت سيدة مسنة في مدينة "نيس"، بإصابات بالغة تسببت في دخولها في غيبوبة عقب مواجهات مع قوات الأمن الفرنسية، خلال الأسبوع التاسع عشر لاحتجاجات السترات الصفراء، السبت الماضي، فيما علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الواقعة بأنه "إذا ما أرد الفرنسيين العيش في سلام، عليهم التحلي بالحكمة".

وتقدمت أسرة جنفييف ليجاي (73 عاماً) ببلاغ إثر العنف المتعمد ضد سيدة مسنة ضعيفة، تعاني من عدة كسور في الجمجمة، من قبل قوات الأمن الفرنسية خلال المظاهرات، على الرغم من أنها مناضلة سلمية لا تلجأ إلى العنف في المظاهرات.

وانتقدت محامية الضحية آرييه آليمي، تصريحات الرئيس الفرنسي قائلة: " كيف ينتقد رئيس الجمهورية مصابة في مستشفى؟"، موضحة أن موكلتها في حالة غيبوبة في المستشفى، وسيتم استجوابها عقب إفاقتها.