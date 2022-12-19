عبدالله السعيد دكة| تعرف علي تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة أسوان في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٨ من الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - بلاتي توريه - دودو الجباس