ولادة أول طفلة بالمرض..كل ما لا تعرفه عن داء الشمع عند الرضع

استقبلت مستشفي المحلة حالة نادرة لمولده تعاني من مرض الشمع وهي حالات مرضية لن تكرر ولكن تم إنشاء الطفلة بنجاح .

ماهو داء الشمع

هو مرض جلدي اهم اعراضه هو ام يكسوه الشمع جسد المواد بالكامل أسبابه العلمية ترجع إلي زواج الاقارب وتصل إلي الدرجه الثالثه كما أن حياة الطفلة أو الطفل الذي يولد ويكسوه الشمع تعد امال شفاءه نادره بسبب الجينات الوراثية وعامل الانجاب لدي الام ومقومات رحمها" ويحدث ذلك نتيجة خلل في الجينات ويؤدي لخلل شديد في الجلد منذ تاريخ الولادة مما يعد مرض نادر تسمي "collodion baby"

علاج مرض الشمع

العلاج بالمضادات الحيوية ضروريًا لمنع العدوى في هذا الوقت، قد يؤدي تناول الأسيتريتين عن طريق الفم إلى تسريع تساقط القشور السميكة، سيحتاج معظم الأطفال إلى رعاية تمريضية فردية خلال الأسابيع العديدة الأولى من حياتهم.