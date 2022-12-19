شباب أهلي دبي يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا

تصدر شباب الأهلي دبي، قمة ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه الوصل في المرحلة الـ11 للمسابقة.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم، حيث فاز دبا الفجيرة 1 / صفر على مضيفه النصر، وتغلب عجمان على مضيفه الظفرة بنفس النتيجة، وفاز الجزيرة على مضيفه البطائح 4 / 2.

وارتفع رصيد شباب الأهلي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 25 نقطة، في الصدارة مؤقتا، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الوحدة، الذي يستضيف خورفكان غدا الثلاثاء في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الوصل، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و3 تعادلات، عند 21 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

واستعاد الجزيرة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراة الماضية بالمسابقة، عقب فوزه المثير 4 / 2 على البطائح.

ورفع الجزيرة، الذي خسر أمام الوحدة في المرحلة الماضية، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد البطائح، الذي حقق فوزا وحيدا مقابل 4 هزائم في لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 12 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

وعمق دبا الفجيرة من جراح مضيفه النصر، بعدما تغلب عليه 1 / صفر في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد دبا الفجيرة، الذي حصد نقطة واحدة في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 4 نقاط، في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

في المقابل، تجمد رصيد النصر، الذي حصد نقطتين فقط في لقاءاته التسعة الأولى بالمسابقة، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وارتدى ابراهيم سعيد اليعقوبي ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف دبا الفجيرة الوحيد في الدقيقة 16.

وفي اللقاء الآخر، واصل عجمان نتائجه الجيدة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عقب فوزه 1 / صفر على الظفرة.

ورفع عجمان، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الظفرة عند 4 نقاط، في قاع الترتيب.

ويدين عجمان بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه التونسي فراس بالعربي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

