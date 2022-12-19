انتهاء اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، والتي أجريت اختباراتها في منتصف نوفمبر الماضي، وتجري الآن عملية رصد الدرجات ومراجعة فيديوهات الطلبة المتقدمين للمسابقة في جميع أنحاء الجمهورية.



وتقوم اللجنة التي شُكلت للمراجعة، بالكشف على استمارات وبيانات الطلاب المتقدمين وتقييم الفيديوهات المسجلة، لمقارنة أداء الطالب في الفيديو بالتقييم الذي حصل عليه للتأكد من حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها، كما تقوم اللجنة بإعادة تجميع الدرجات للتأكد من مطابقتها للدرجات الخاصة لكل سؤال.



و يصعد للمرحلة الثانية الطلاب الحاصلون على ٨٠ % فأكثر، فإذا حصل الطالب على ٩٠ % في المرحلة التالية فإنه يكرم ويصعد العشر الأوائل في المرحلة الثانية من كل محافظة للمرحلة النهائية للتنافس على العشر الأوائل على الجمهورية، و يتيح الأزهر للطالب المتسابق هذا العام الحصول على نتيجته وموعد اختبارات المرحلة الثانية والتي تبدأ نهاية فبراير؛ من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.



تأتي هذه المسابقة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، حيث وصل عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام إلى 177.851 منهم عدد 11,846 في المستوى الأول فقط الخاص بإتقان حفظ القرآن الكريم مع حسن التلاوة، وتأتي هذه المسابقة في إطار ترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله.