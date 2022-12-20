لو مراتك أغنى منك تقبل تعيش معاها في بيتها.. تحذير من محمد المهدي

خصص الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الاثنين، فقرة عن العلاقات العاطفية، حملت عنوان "هل تقبل تتجوز واحدة اغني منك بمراحل".



وخلال الفقرة قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك نقطة هامة في حالة ان الرجل يعيش بس منزل المرأة، و لما يختلفوا بترمي هدومه من الشباك ".



وتابع الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن لما الراجل يشعر بأن المرأة تتعالى على الرجل بفلوسها يقول لها لا بقى عندي بيت في المكان الفلاني وتعالي عيشي فيه، وطبعا ده عرض صعب أن بتحقق، ولا تقبل المرأة ولا حتى الأبناء.

الجواز ليس له قاعدة واحدة

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى أن الجواز ليس له قاعدة واحدة، وهناك استثناءات كثيرة في هذا الأمر.

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