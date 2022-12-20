العشبة السحرية لعلاج الأمراض.. تحتوي على خوائص طبية مذهلة

عشبة الكثيرا هي ما تسمى الكثيراء او الكثيرة ، وهي تستخدم في صناعة بعض مستحضرات التجميل وللرسم وفي معاجين الاسنان ، وهي عبارة عن صمغ يستخرج بشق لحاء شجرة الكثيراء واخذ السائل منها حيث يجف ويتصلب ، ومن صمغها يوجد لونان الأبيض والبني ، وتحتوي الكثيراء على الاملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والكربوهيدرات والسكريات والمواد النشوية ومواد صمغية وراتنجية وسيلولوزية وفقا لما نشره موقع هيلثي.



فوائد عشبة الكثيرا للشعر

عشبة الكثيراء تساعد على نموالشعر وتقويه ، وتعالج تساقط الشعر ، حيث يتم نقعها في الماء ليوم كامل حتى تذوب او تضرب بالخلاط ويدهن بها الشعر وفروة الرأس ويغسل الشعر بعد ساعة .



فوائد عشبة الكثيرا لزيادة الوزن وللتسمين

وتستخدم الكثيراء للتسمين وزيادة الوزن والتخلص من النحافة وذلك باضافة ملعقة صغيرة من عشبة الكثيراء الى نصف لتر من الحليب ويحلى بالسكر ثم يتم تناول ملعقة كبيرة صباحا ومساءا ، او تخلط الكثيراء مع النشا واللوز والسكر والحليب وتؤكل للتسمين وزيادة الوزن .

فوائد عشبة الكثيرا وخواصها الطبية

ملينة للمعدة .

مساعدة على نمو الشعر وزيادة كثافته .

تساعد على زيادة الوزن .

مقوية للشعر .

مانعة من سقوط الشعر .



الامراض التي تعالجها عشبة الكثيرا

بقع الوجه ، مع الخل .

تورم العين .

الاسهال .

التهاب الكبد .

السعال .

التهاب الحنجرة .

تساقط الشعر .

حرقان البول .

النمش والكلف .

الجرب والحكة .

البرص والبهاق .