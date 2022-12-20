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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: يمكن إعداد الطائرات البيلاروسية لحمل رؤوس نووية ولا نسعى لضم بيلاروسيا

صدى البلد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييده تدريب موسكو طواقم طائرات بيلاروس القادرة على حمل ذخائر نووية، مشيرا إلى أن هذه السابقة ليست روسيّة، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب طواقم طائرات حلفائها في "الناتو" على مثل هذه المهام منذ عقود.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بوتين في مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك:"أرى أنه من الممكن مواصلة تنفيذ مقترحات رئيس بيلاروس تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسي التي تم تطويرها لحمل الذخائرة النووية".

من ناحية أخرى فنّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم تخطيط روسيا لضم بيلاروس، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لذلك، وأن هذه المزاعم تندرج في محاولات الخصوم لعرقلة تكامل البلدين ضمن اتحاد روسيا وبيلاروس .. موضحا أنه "ليس لدى روسيا أي اهتمام بضم أحد".

وأضاف أن "المسألة لا تتمثل في الضم، بل في تنسيق السياسات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث ضمن تجمعات أخرى أيضا .. مشيرا الى أن المزاعم حول نية روسيا ضم بيلاروس "محاولات من خصومنا لعرقلة التكامل" بين البلدين في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.

يذكر أن بوتين وصل إلى مينسك، الاثنين، وبحث مع نظيره البيلاروسي القضايا الاستراتيجية في مجالي الاقتصاد والدفاع.

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