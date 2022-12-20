ارتفاع أسعار النفط مدعوما بضعف الدولار وخطة أمريكا لإعادة تخزين الاحتياطي الاستراتيجي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطي البترول الاستراتيجي ، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب عدم اليقين بشأن تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 80.40 دولار للبرميل في الساعة 0124 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 76 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن قفزت 90 سنتا في الجلسة السابقة.

وتلقى السوق دعمًا من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد الإصدار القياسي هذا العام البالغ 180 مليون برميل من المخزون.

كما أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم الأسعار ، حيث بلغ مؤشر الدولار حوالي 104.7 ، حيث يجعل النفط أرخص لمن يملكون عملات أخرى.

ولكن حتى ترتفع الأسعار أكثر ، قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى ظهور إشارات واضحة على تزايد الطلب.

وقال إدوارد مويا المحلل في OANDA في مذكرة 'توقعات الطلب على النفط ستكون أساسية لمدى ارتفاع أسعار الخام وقد يواجه ذلك صعوبة في الوضوح لأننا نرى إشارات متضاربة مع إعادة فتح الصين.'

سجلت الصين يوم الثلاثاء قفزة في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2722 في 19 ديسمبر ، ارتفاعا من 1995 في اليوم السابق. ومع ذلك ، هناك شكوك متزايدة حول ما إذا كان الإحصاء الرسمي يلتقط العدد الحقيقي للعدوى مع وجود أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن المرض ينتشر في المدن.

وفي إشارة هبوطية أخرى ، تراجعت ثقة الأعمال في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2013 ، مما يعكس تأثير زيادة حالات COVID-19 على النشاط الاقتصادي بعد أن خففت البلاد إجراءات السيطرة على الوباء ، حسبما أظهر مسح أجرته منظمة World Economics يوم الاثنين.