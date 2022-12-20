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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الأقصر تستعين بالوكالة الأمريكية للتنمية لمتابعة مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة

وفد الوكالة الأمريكية
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعلى رأسه  المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

 

 وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).


عرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي الإنجازات التي حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي  أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء. 


أما بالنسبة لمجال تحسين الطاقة، والتي تمثل ثاني أكبر بند في ميزانية الشركة، حيث قام مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بتقديم الدعم لشركة الأقصر من خلال تحسين معامل القدرة لتقليل الطاقة المستهلكة مما يساعد بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج بالاضافة الي مواجهة التغيرات المناخية والتي تعد أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. 

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كما تم تأهيل عدد ٥ معامل بشركة الأقصر للحصول على شهادة الأيزو والتي تضمن بدورها جودة أعلى لإنتاج الشركة وزيادة ثقة العملاء في جودة المياه. 


وقال السيد جون هندرسون مدير مشروع "الدعم الفني للحلول المتكالمة للمياه" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن مهمتنا لن تكتمل إلا بتكاتف كل مجهودات أفراد المجتمع وزيادة الوعي في ترشيد استخدام المياه بشكل فعال.


كما وجه في الختام المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشكر لكافة العاملين بشركة الأقصر حيث أنهم شركاء النجاح، كما وضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة على تقديم الدعم المستمر للوصول لأفضل النتائج المرجوة وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

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