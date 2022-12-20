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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم الندوة التوعوية لمواجهة الانحرافات السلوكية .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة توعوية عن مواجهة" الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري" بمركز شباب الضبعة التابع لإدارة شباب الرياض، بمشاركة 25 فتاة ضمن خطة النادى الثقافي بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

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أدار الندوة الشيخ حسن حمدين بمديرية الأوقاف، تناول خلالها تعريف الانحرافات السلوكية من الناحية الدينية والاجتماعية وأسبابها و كل ما هو غير معتاد، و يدخل تحت مظلة اختراق وانتهاك للتوقعات الاجتماعية، التي يحددها المجتمع ويقبل بها وآثارها السلبية على المجتمع و ضرورة مواجهة الشباب للانحراف عن الحدود التى يرسمها المجتمع المصرى و تشكل قيمه ومبادئه.

اكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تولى اهتماماً كبيراً بملف الوعى لدى الشباب بأسس وقيم المجتمع و مواجهة القضايا التى قد تشكل خطراً على المجتمع، من خلال تقديم البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب بهدف إعلاء قيمة تحمل المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي فى هذه القضية تحديداً والتى أحدثت تغييرا كبيرا على سلوك النشء والشباب وتحاول مؤسسات الدولة فى تعميق الوعى لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصرى.

 

نُظمت الندوة التوعوية بمركز شباب الضبعة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى، منسق النشاط الثقافي بالمديرية.

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الشباب والرياضة وزير الشباب كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ رئيس الإدارة المركزية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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