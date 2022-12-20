عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعود نجم الزمالك إلي صفوف الفريق مجدداً؟ | تفاصيل

محمود علاء
محمود علاء

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة  محمود علاء لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وانضم محمود علاء مدافع فريق الزمالك لفريق الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الموسم الحالي.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق السكندري في جلسة جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي السكندري حيث يشمل بند الإعارة تواجد اللاعب لمدة موسم كامل دون أحقية مسئولي الزمالك بقطع إعارة اللاعب .

ولم يتفاوض مسئولي الزمالك حتى الآن مع مسئولو الاتحاد السكندري بشأن قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مسئولي الاتحاد السكندري عدم تلقيهم أي مفاوضات رسمية من قبل نادي الزمالك بشأن قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة .

 

الاتحاد السكندري: محمود علاء مستمر.. ومصيلحي سيفي بوعده لرئيس الزمالك

 

 

شدد أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري على أن محمود علاء سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن محمد مصيلحي رئيس النادي سيفي بوعده لرئيس الزمالك إذا وعد به.

 

 

وقال عبد المجيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "محمود علاء مستمر معنا لنهاية الموسم، ولا يوجد تفكير في قطع إعارته".

وانتقل محمود علاء للاتحاد معارا من الزمالك ليشارك مع الفريق السكندري في خمس مباريات هذا الموسم.

وأضاف "مروان عطية سيكمل الموسم مع الاتحاد، وسنرى ما سيحدث بخصوص مستقبله في الصيف”.

 

وواصل "طالما منح محمد مصيلحي رئيس النادي وعدا لرئيس الزمالك فسيوفي به بالتأكيد".

وحاول الزمالك التعاقد مع مروان عطية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيف الماضي ولكن الاتحاد رفض التخلي عنه.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس للدوري المصري برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث هزائم.

رئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي نادي الزمالك الاتحاد السكندري فريق الزمالك رئيس الزمالك محمود علاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

بشرى للخريجين.. تعيينات جديدة في يناير المقبل | تفاصيل

الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

خلصت عليها مرات ابوها.. امرأة تنهي حياة رفيدة خنقا فوق سطح المنزل| القصة الكاملة

مباشر| وصول منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم إلى العاصمة ..احتفالات جنونية

زيادة المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للأجور.. اعرف هتزيد كام وإمتى

ترشيحاتنا

إنجاز 70% من المرحلة الأولى لإدخال الكهرباء بالريف المصري الجديد ..تفاصيل

السعودية ..احصل على 3 آلاف ريال دعما عبر التسجيل بهذا البرنامج

تنبأ بحصد كأس العالم.. تفاصيل رسالة أخفاها نجم الأرجنتين بغرفة ميسي

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. مواصفات أسئلة اللغة العربية

أول إفادة منذ الإطاحة به.. البشير يعلن تحمله مسؤولية انقلاب يونيو 1989

محافظ الغربية يقرر تشميع 47 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك .. نوع شوكولاتة شهير بالأسواق يحتوي على معدن الرصاص

الفراخ البلدي والمزارع والساسو والبانيه .. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

بيدوروا عليه في البيوت .. سعر الزيت المستعمل واستخداماته

دراسة صادمة.. نوع من الجبن يخفض الكوليسترول وسكر الدم

فيديو

بعد تعافيها.. شيرين تعلن موعد حفلها القادم بدولة عربية| فيديو جراف

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ