هل يعود نجم الزمالك إلي صفوف الفريق مجدداً؟ | تفاصيل

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة محمود علاء لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وانضم محمود علاء مدافع فريق الزمالك لفريق الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الموسم الحالي.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق السكندري في جلسة جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي السكندري حيث يشمل بند الإعارة تواجد اللاعب لمدة موسم كامل دون أحقية مسئولي الزمالك بقطع إعارة اللاعب .

ولم يتفاوض مسئولي الزمالك حتى الآن مع مسئولو الاتحاد السكندري بشأن قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مسئولي الاتحاد السكندري عدم تلقيهم أي مفاوضات رسمية من قبل نادي الزمالك بشأن قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة .

الاتحاد السكندري: محمود علاء مستمر.. ومصيلحي سيفي بوعده لرئيس الزمالك

شدد أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري على أن محمود علاء سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن محمد مصيلحي رئيس النادي سيفي بوعده لرئيس الزمالك إذا وعد به.

وقال عبد المجيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "محمود علاء مستمر معنا لنهاية الموسم، ولا يوجد تفكير في قطع إعارته".

وانتقل محمود علاء للاتحاد معارا من الزمالك ليشارك مع الفريق السكندري في خمس مباريات هذا الموسم.

وأضاف "مروان عطية سيكمل الموسم مع الاتحاد، وسنرى ما سيحدث بخصوص مستقبله في الصيف”.

وواصل "طالما منح محمد مصيلحي رئيس النادي وعدا لرئيس الزمالك فسيوفي به بالتأكيد".

وحاول الزمالك التعاقد مع مروان عطية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيف الماضي ولكن الاتحاد رفض التخلي عنه.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس للدوري المصري برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث هزائم.