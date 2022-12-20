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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب والجرام يبدأ من 1100 جنيه

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع أسعار الذهب خاصة عيار 21 بقوة ليفقد 270 جنيها، كما الجرام عيار 14 ليسجل 1,100 جنيه مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.

تراجع أسعار الذهب 


وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1630 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 270 جنيها، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 931  جنيها، وعيار 14 سجل 1,100 جنيه.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر

أسعار الذهب عالميًا


وتراجع السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1785 دولارًا بعد 1808 دولارات الخميس الماضي 15 ديسمبر ، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام،  1785.15 دولارا ، بتراجع قدره  2.63 دولار وبنسبة (0.15%).

 

أسعار الذهب في مصر


ونوعد مجددا للتعاملات المحلية، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,886 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1650 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,414 جنيه، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,100 جنيه.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,886 بعد 2,143 جنيهًا للشراء الجمعة الماضي.

و تراجع أسعار الذهب ، وسجل عيار 21 : 1,650 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار  عيار 18 اليوم بين 1,397  و 1,414 جنيه.

أسعار الذهب في محلات الصاغة


ويهتم المقبلون في الخطوبة والذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1630 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1650 جنيهًا.

وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 21


وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1650 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر


ويسعى المواطنون بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21


وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1650 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,886 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1,630  جنيهًا للبيع و 1650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18


سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,414 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14


سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,100 جنيه

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 21 اليوم سعر الجرام تراجع أسعار الذهب متوسط سعر الذهب سعر جرام الذهب

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