في ذكرى رحيل جون ستاينبيك.. لماذا حظرت روايته "عناقيد الغضب"

تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الأمريكى الشهير جون ستاينبيك، الذى توفى فى 20 ديسمبر من عام 1968، والذي يعد من أبرز وأهم المبدعين الحاصلين على نوبل.

حظر روايته عناقيد الغضب

واجهت روايته “ عناقيد الغضب” التي صدرت عام 1939 حظر كبير، ويأتى حظر الرواية، خلال مواجهة الآثار المدمرة للكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث واجهت رواية "عناقيد الغضب" معارضة فى الولايات المتحدة لتصوير "التعاطف الشيوعى" و"المبالغة" فى سوء الظروف فى معسكرات العمال المهاجرين، تم حظره فى مقاطعة كيرن كاليفورنيا، على الرغم من أنها باعت آلاف النسخ يوميًا فى أماكن أخرى.

تعد هذه الرواية من أكثر أعمال "ستاينبيك" شهرة، تصف الرواية حالة عائلة فقيرة من أوكلاهوما هاجرت إلى كاليفورنيا خلال الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينات من القرن العشرين.

وتدور الرواية حول حياة الطبقة العاملة وشرائح المعدمين والمهمشين، وتحكى الرواية عن جبروت القحط وعن سراب الحلم الأمريكى الذى اجتذب آلاف بل ملايين المواطنين داخل وخارج أمريكا، وعن مأساة ملايين من الأمريكيين الذين دمرت حياتهم خلال كارثة الكساد الاقتصادى الكبير الذي اعترت أمريكا عام 1929، والجفاف العظيم الذى داهمها فى الثلاثينيات.

ويعد المؤلف شتاينبك واحداً منهم، فقد ولد في ساليناس بكاليفورنيا وفي شبابه عايش الطبقات المطحونة وعانى الظلم الطبقي الذي ميز المجتمع الأمريكى، حيث عمل سائساً فى حظيرة للدواب فترة ثم قاطفاً للفواكه فى إحدى المزارع