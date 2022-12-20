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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا: تجهيزات مبكرة للاحتفال بالعيد القومي

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا تمهيديا لعدد من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للإعداد المبكر، ووضع برنامج وسيناريو تجهيزات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي سيتم الاحتفال به هذا العام في موعده في 22 من يناير من كل عام بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى معركة شدوان الباسلة، التي شارك فيها أهالي مدينة الغردقة، القوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان المجيدة.

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وأوضح رئيس المدينة، أنه سيتم العمل على إقامة احتفالات متميزة وخاصة هذا العام بمشاركة أهالي المدينة، وإحياء ذكرى انتصارات أجدادهم على العدوان الإسرائيلي، مع إحياء للتراث والبطولة التي غرستها تلك المعركة في نفوس أبناء سفاجا، وما ستشهده احتفالات العيد القومي من مظاهر وافتتاحات جديدة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المدينة.


وأكد شعبان أن جميع الأجهزة المعنية تكثف استعداداتها للاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة مع وجود العديد من الإنشاءات والتطويرات والمشروعات الخدمية والاستثمارية الجديدة، والحرص على مشاركة جميع الأجهزة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والإدارات الخدمية والقيادات الشعبية من أبناء سفاجا.


ووجه رئيس المدينة، بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة الإشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها، ومراجعة كشافات الإنارة لظهور المدينة بالشكل الجمالي الذي يليق بها.

القوات المسلحة سفاجا مدينة الغردقة المشروعات التنموية المشروعات الخدمية

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