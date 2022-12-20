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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت المطربة ياسمين على عن حدوث ماس كهربائي بشقتها من خلال بوست عبر حسابها بفيسبوك . 

وكتبت ياسمين على :" مابحبش الطاقة السلبية والله بس اعمل ايه طيب..هاحكيلكم حاجة صغننة إمبارح الساعه 2 بليل من العادة ببقي قاعدة مع بابا وماما ويحيي  بنتفرج عالتليفزيون قمت عشان أروح أوضتي انام".

وأضافت :"دخلت الاوضه قعدت دقيقه شامه ريحة بلاستيك محروق ومش فاهمه الريحه جايه من فين فجأة بدون مقدمات وربنا عالم باللي حاقوله (لقيت السقف علي وسعه مولع نار كله بمعني الكلمه وفجأة النار اتشفطت وبقت مختصرة فالشكل اللي انتوا شايفينه ده وقفلنا الكهرباء ورشينا ميه ) كل ده ف لحظات ".

وتابعت :"اتاري الجار من فوق في مية بتنزل من عنده عالسقف عندنا فعملت ماس فالكهرباء وحصلت النار اللي شوفتها دي لو ماكنتش دخلت الاوضه ف التوقيت اللي روحت فيه الله اعلم كان حصل ايه".

وأوضحت ؛"وقبلها بكام يوم كنا لسه عاملين حادثه بالعربية مع عربية نقل كبيرة فما تنخدعوش بالضحك اللي بضحكه ..كل واحد له فيلم عايشه ..احمدوا ربنا علي كل لحظة امان انتوا عايشينها بدون ترويع وعدم ستر وماتبصوش لحياة حد ابدا من بره".

يذكر ان وقالت المطربة ياسمين علي عندما تداول جمهور السوشيال ميديا أغنية "نقابل ناس" للمطرب لؤى بصوتى لم أكن أعلم شيئا عنها، وفوجئت بتخطى الأغنية النصف مليون مشاهدة على اليوتيوب وحصلت على درع اليوتيوب الفضى.


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن المطرب لؤى صاحب الأغنية الأصلى أُعجب بأدائى جدًّا، ونلت إشادة العديد من الفنانين. 

وتابعت ياسمين، أنها بدأت الغناء فى  سن 3 سنوات، وكانت بتتفرج على شرائط فيديو والدها سجل عليها الأغانى التى يحبها، وكانت منها حفلة دعم الكويت التى كان فيها عبد الله الرويشد وياسمين الخيام وحفظت أغنية اللهم لا اعتراض. 

وأشارت إلى أنها غنت فى قصر ثقافة الانفوشي فى الإسكندرية، وهى عندها 8 سنوات، وكانت أغنية غنيلي شوية لأم كلثوم.

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