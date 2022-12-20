قصور الثقافة تطلق مؤتمر اليوم الواحد لذوى الهمم بالطور العاصمة

أطلق إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل فعاليات مؤتمر اليوم الواحد " الرابع " لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "قمة المناخ 2022 وقضايا ذوى الهمم" من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، بدأت الفعاليات بتفقد معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة طور سيناء لطلاب ذوى الإحتياجات الخاصمة بمدرسة الصم وضعاف السمع بالطور العاصمة، تلاها بدء فعاليات المؤتمر من مسرح قصر الطور بحضور المحاسب فوزى همام مستشار المحافظ للمحليات نائبا عن معالى الوزير محافظ جنوب سيناء، العميد سامح متولى نائب مدينة دهب، فضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بجنوب سيناء، الدكتور إيهاب إبراهيم الحو رئيس المؤتمر رئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بجامعة السويس، الدكتور علاء محمد عبد العظيم مدير فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بجنوب سيناء، وكوكبة من قيادات الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والأوقاف وقيادات المحافظة وعدد من طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بالطور العاصمة، قدم فعاليات المؤتمر الإذاعي وليد صابر.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، أعقبها ماتيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب مصطفى سمير من ذوى الهمم، تلاها كلمة مدير عام الثقافة والتى قدم خلالها الشكر لكل الذين ساهموا فى إنجاح المؤتمر، ثم كلمة رئيس المؤتمر الذى أكد فيها على أهمية ودور المؤتمرات التى تقيمها وزارة الثقافة لتمكين ذوى الهمم وتحقيق العدالة الإجتماعية لهم.

جاءت فعاليات الجلسة البحثية الأولى بعنوان "توعية ذوى الإحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة" للباحثة دكتورة رحاب محمد إبراهيم مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، والتى أكدت خلالها أن تغير المناخ من المخاطر الأساسية التى تهدد الحياة البشرية بصفة عامة، ويجب أن يأخد العمل المناخى إحتياجات ذوى الإحتياجات الخاصة فى الحسبان دوة أى استثناء.

تناولت الجلسة الثانية "تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة لتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع " للباحثة دكتورة شيماء عادل عبد السميع باحث ماجيستير أصول التربية كلية البنات جامعة القاهرة، ضررة العمل على تحقيق دمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجتمع، خاصة فى ظل التزايد العددى الكبير.

قدم الدكتور محمد ممدوح الرفاعى باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق الجلسة البحثية الثالثة والرابعة بعنوان "آليات عملية لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة عبر برنامج التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعى - تفعيل دور المؤسسات الحكومية الخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة" مشير إلى أن تحديد الآليات العملية لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعى يرتكز على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتبنى أحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأكدت الجلسة البحثية الرابعة على الإهتمام الكبير الذى حدث فى السنوات الأخيرة لتعليم وتأهيل الفئات ذوى الإحتياجات الخاصة، تلاها تقديم عرض مسرحى بعنوان "أولادنا طاقة لا إعاقة" لفرقة مسرح مديرية الشباب والرياضة تأليف صلاح زكريا، وإخراج جمال مهران، والتى تناولت فى قالب استعراضى المشاكل التى تتعلق بذوى الإحتياجات الخاصة، والتى نالت إعجاب الحضور، حيث تفاعل معها المسرح بشدة.

اختتمت الفعاليات بعدد من التوصيات منها تفعيل دور التمكين الثقافى لذوى الإحتياجات الخاصة بما له من تاثير فى حياة ذوى الهمم، تصميم برامج تربوية ونفسية داعمه تعنى بجودة حياة ذوى الهمم، تلاها تكريم بعض الشخصيات المؤثرة فى مجال التمكين الثقافى منهم أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، الأديب خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى , آية عبد العظيم من ذوى الهمم، نورا أحمد من ذوى الهمم، رحاب إبراهيم مدير التربية الخاصة، الدكتور محمد ممدوح باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر .