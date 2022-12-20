غير مبشر.. بريطانيا تكشف سبب اجتماع بوتين مع كبار القادة العسكريين

قال مسؤولون دفاعيون بريطانيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى إلى تحويل اللوم عن إخفاقات قواته في أوكرانيا من خلال اجتماعه المعلن عنه مع كبار المسؤولين العسكريين الأسبوع الماضي.

وقال الكرملين على موقعه على الإنترنت إن بوتين توجه إلى مقر الأفرع العسكرية المشاركة في الحرب في أوكرانيا، حيث عقد مؤتمرا واجتماعات مع القادة.

كما دعا إلى مقترحات بشأن الخطوات التالية للحرب التي يسميها الكرملين "عملية عسكرية خاصة" وقدم قائد مجموعة القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سوروفكين تقريرًا.

في تقييمها اليومي، الذي يؤكد الخسائر الروسية والمكاسب الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن "الاجتماع المصمم" ربما كان يهدف إلى "إظهار المسؤولية الجماعية" للحرب.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: "هذا العرض يهدف على الأرجح إلى صرف النظر عن مسؤولية بوتين عن الفشل العسكري، ومعدلات الوفيات المرتفعة، وزيادة الاستياء العام من التعبئة".

وكان المدونون العسكريون الروس من بين أولئك الذين انتقدوا التجنيد الفاشل، الذي عانت منه شكاوى من نقص التدريب والمعدات للمجندين. اتسم غزو بوتين أيضًا بتراجعات مذلة، كان آخرها من خيرسون.

وأضافت وزارة الدفاع أن "اللقطات المتلفزة كانت على الأرجح مصممة لتبديد شائعات وسائل التواصل الاجتماعي عن إقالة الجنرال جيراسيموف".