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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: غلق 9 منشآت وتحرير 104 محاضر متنوعة

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار  .

وتنفيذا لذلك؛ شن حى العجمى برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت “ش البيطاش الرئيسى ،ش الأربعين ، ش البكوات ، طريق إسكندرية مطروح ، ش الهانوفيل”. 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشأت وتحرير 25 محضر والتحفظ على 60 حالة اشغال متنوع.

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وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشأت التجارية استهدفت شارع السبع بنات ، علي بك الكبير، إسماعيل صبري، زاوية الأعرج وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وسحب  عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة ،والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات شملت شوارع الامير لؤلؤ ، أم السلطان ، أسعد وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 36 محضر متنوع وتحرير 7 إنذارات والتحفظ علي 30 حالة إشغال متنوع.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لضبط الأسعار وإلزام التجار بإعلان الأسعار شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت عن تحرير عدد 19 محضر متنوع

وواصل حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات التفتيش علي الأسواق العامة ومراقبة جوده السلع والتأكد من الإلتزام بالاسعار إستهدفت الحملة شارع مسجد الصداقة وأسفرت عن تحرير 15 محضر متنوع.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لاي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع والتأكيد علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

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