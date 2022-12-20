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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تعلن عن استعدادها بخطط وسيناريوهات للتعامل مع أي سيول محتملة

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ  قنا ، إنتهاء كافة الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والسيول، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة وأعمال الحماية من السيول والمرور على مخرات السيول وتطهيرها لإستقبال أى سيول محتملة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين الذي عُقد بالأمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن إزالة التعديات ومراقبة الأسعار وعمل معارض"أهلا رمضان" والاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

 

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و أضاف محافظ قنا ، بأنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل وغيرها من الجهات المختصة، للتعرف علي الحالة الجوية أولاً بأول والاستعداد لها مسبقاً.
 

كما وجه محافظ قنا ، رؤساء المدن بسرعة حصر المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط، وإزالتها فوراً ، للحد من خطورتها على المواطنين، مع وتوفير مكان بديل لإقامة الأسرة لحين إعادة تأهيل المنزل، حفاظاً على حياة الأهالى المقيمين بتلك المنازل.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن الأحوال الجوية.

 

قنا الأمطار المحتملة سيول محتملة مخرات السيول سيناريوهات

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