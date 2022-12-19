اعتماد جداول امتحانات المرحلتين الابتدائية و الإعدادية بمدارس قنا

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.
و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام والرسمي للغات والدمج والمهنى، تبدأ يوم السبت ٢١/ ١/ ٢٠٢٣ حتى يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١ /٢٠٢٣، فيما عدا يوم الأربعاء ٢٥ يناير تتعطل فيه أعمال الامتحانات بمناسبة ذكرى ثورة يناير والاحتفال بعيد الشرطة.
و تابع السيد، أما امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الاعدادي بالتعليم العام والرسمي للغات والدمج تبدأ يوم الاثنين الموافق ٩/ ١/ ٢٠٢٣ إلى يوم السبت الموافق ١٤/ ١/ ٢٠٢٣.
و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بينما يستهل الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية بالتعليم العام والرسمي لغات والدمج امتحاناتهم يوم السبت ١٤/ ١ /٢٠٢٣ وتنتهي يوم الأربعاء ١٨ /١ / ٢٠٢٣ ، والصف السادس الابتدائي يوم الاثنين ٩ يناير وتنتهي يوم الخميس ١٢يناير ٢٠٢٣.
و أشار السيد، إلى أن مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بدأت استعداداتها لامتحانات نصف العام الدراسى، بتجهيز ما يتعلق بأعمال الإمتحانات واللجان بشكل مبكر.