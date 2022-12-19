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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد جداول امتحانات المرحلتين الابتدائية و الإعدادية بمدارس قنا

جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

 

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام والرسمي للغات والدمج والمهنى، تبدأ يوم السبت ٢١/ ١/ ٢٠٢٣ حتى يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١ /٢٠٢٣، فيما عدا يوم الأربعاء ٢٥ يناير تتعطل فيه أعمال الامتحانات بمناسبة ذكرى ثورة يناير والاحتفال بعيد الشرطة.

 

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و تابع السيد، أما امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الاعدادي بالتعليم العام والرسمي للغات والدمج تبدأ يوم الاثنين الموافق ٩/ ١/ ٢٠٢٣ إلى يوم السبت الموافق ١٤/ ١/ ٢٠٢٣.

 

و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بينما يستهل الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية بالتعليم العام والرسمي لغات والدمج امتحاناتهم يوم السبت ١٤/ ١ /٢٠٢٣ وتنتهي يوم الأربعاء ١٨ /١ / ٢٠٢٣ ، والصف السادس الابتدائي يوم الاثنين ٩ يناير وتنتهي يوم الخميس ١٢يناير ٢٠٢٣.

 

و أشار السيد، إلى أن مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بدأت استعداداتها لامتحانات نصف العام الدراسى، بتجهيز ما يتعلق بأعمال الإمتحانات واللجان بشكل مبكر.

 

جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا
جداول امتحانات قنا

 

قنا تعليم قنا امتحانات النقل الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول جداول الامتحانات

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