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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب التصعيد.. وزير الدفاع البريطاني يعلن فتح قنوات اتصال مع روسيا

بريطانيا وروسيا
بريطانيا وروسيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه كان على تواصل دائم مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، على نحو منتظم لتجنب الحسابات الخاطئة ومخاطر التصعيد.

جاء ذلك في تقريره أمام البرلمان البريطاني خلال المؤتمر الذي عقده، حول آخر المستجدات على الأزمة الأوكرانية.

يذكر أن بن والاس أكد لشويجو خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق، أن لندن مستعدة للتوسط بين روسيا وكييف لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية.

و سبق له التصريح، بعدم استبعاده إمكانية تزويد قوات كييف بالصواريخ بعيدة المدى، إلا أنه لفت إلى أن هذا القرار قد يودي بالأزمة إلى منحنى خطير.

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