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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تبدأ 24 ديسمبر.. انطلاق امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

ينطلق ماراثون امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية، خلال الأيام المقبلة، حيث يؤدي بعض الطلاب الامتحانات يوم 24 ديسمبر ، وآخرون يبدأون الامتحانات في بداية العام الجديد.

وفيما يلي نرصد ماذا يمتحن طلاب المعاهد الأزهرية في أول أيام الامتحانات؟

يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أول أيام الامتحانات في 24 ديسمبر، في مادة القرآن الكريم، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويؤدي طلاب شهادة المرحلة الابتدائية الأزهرية الامتحان في القرآن الكريم ، يوم 14 يناير القادم.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الفقه ومادة اللغة العربية "ورقة أولى" "النحو" وذلك في 24 ديسمبر الجاري.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي ، الامتحان في مادة الفقه، ومادة اللغة العربية "ورقة أولى" "النحو والصرف" .

أما طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيؤدون الامتحان في 14 يناير المقبل، في مادة الفقه ومادة اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.

كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية ، الامتحان في مادة الفقه يوم 14 يناير المقبل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الفقه ومادة علم النفس، يوم 1 يناير المقبل.

طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، يؤدون الامتحان في مادة الفقه ومادة العروض والقافية، يوم 1 يناير المقبل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادة الفقه ومادة الجبر وحساب المثلثات، يوم 1 يناير المقبل.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة الفقه ومادة الجبر، يوم 1 يناير المقبل.

امتحانات المعاهد الأزهرية العام الجديد طلاب المعاهد الإبتدائية الأزهرية الإعدادية الأزهرية

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