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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أول فيديو لمحمد عبده بعد خروجه من المستشفى

محمد عبده
محمد عبده

غادر منذ قليل الفنان محمد عبده المستشفى بعد تحسن حالته الصحية متوجها إلى منزله بصحبة  أصدقائه المقربين وعددا من أفراد أسرته. 

وكان محمد عبده قد دخل المستشفى يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وحرص عددا من نجوم الغناء العربي على زيارته داخل المستشفى للاطمئنان عليه وكان على رأسهم الفنان رابح صقر.

ونشرت شركة روتانا المنتجة لأغاني محمد عبده فيديو له أثناء خروجه من المستشفى متوجها إلى منزله بعد شفائه بشكل كامل.

محمد عبده يطرح أحدث أغانيه


وكان محمد عبده قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان الملامح، وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

 

محمد عبده : 

يذكر ان محمد عبده تبناه الملحن عمر كدرس عام 1960م وكانت أغنية سكبت دموع عيني هي أغنية البداية بالاضافة إلى أغنية أعلل قلبي عام1961م. لحن أول عمل من تأليفه (خلاص ضاعت أمانينا) وهو في الثانيه عشر من عمره 1962م من أنتاج توزيعات الشرق. وتوجه إلى بيروت في أول رحلة فنية وسجل العدد من الاغاني أشهرها (خصمت عيني من سنين) و (مثل صبيا) عام1963م. 

احترف الفن عام 1964م ومن الكويت أنطلق عام 1965م في العديد من الاغاني اهمها "أبو شعر ثاير" و"أشوفك كل يوم" وأغنية "ماكو فكة" التي اكسبته قدرًا كبيرًا من الجماهير الخليجية التي راحت تردد "ماكو فكة" الكلمة الكويتية الاشهر التي اصبحت في الستينات اهم اغنية خليجية

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