ضبط أسعار السلع بالأسواق.. تفاصيل توصيات المجلس التنفيذي لـ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشارت المحافظ إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المُنعقد أمس ، وفى ضوء ذلك وجهت بضرورة تكاتف الجهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والاعلان عنها فى غضون أسبوعين، مؤكدة أنه سيتم تحديد مدى سعرى للسلع الاستراتيجية وذلك بما يضمن عدم المبالغة في الأسعار من جانب بعض التجار ، كما كلفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر مختلف السلع بالأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والاستعداد من الآن لشهر رمضان المبارك، مشددة على التعامل وبحسم مع أى محاولة لاحتكار السلع او اخفائها بغرض تعطيش الأسواق ومصادرة السلع الغير معلن عن أسعارها بعد انتهاء المدة المحددة، حيث أكدت تنفيذ حملات مستمرة لمتابعة ومراقبة المنظومة بشكل دوري، موضحة أيضًا أنه سيتم إجراءات حاسمة تجاه اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة .

وعلى جانب آخر، وجهت المحافظ تعليماتها إلى وحدة الإسكان والوحدات المحلية بتحصيل مستحقات الدولة من وحدات الإسكان المخصصة للأسر الأولى بالرعاية و بديل العشوائيات برأس البر، ووضع خطة لانشاء صندوق خاص بالصيانة للاستفادة من تلك المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة على تلك الوحدات، للحفاظ عليها وحتى لاتتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى وتوفير حياة كريمة لقاطنى تلك الوحدات .

وفيما يتعلق بجهود الدولة للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية، شددت محافظ دمياط، على التصدى لأى مخالفات فى هذا الخصوص فى المهد و تفعيل العقوبات التى أقرها مجلس الوزراء على المخالفين، بإيقاف الدعم التموينى ودعم الأسمدة .

كما أكدت، الجهات المختصة بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للمساجد والكنائس وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، ووجهت أيضًا بمعاينة حنفيات الحريق بالشوارع وصيانة التالف منها، موجهة بإعادة حصر المنشآت الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة وإزالتها فى أسرع وقت ممكن .

وفى سياق آخر، وجهت الدكتورة منال عوض تعليمات مشددة إلى الوحدات المحلية بعدم السماح لاى جهة بالحفر فى الطرق والشوارع الا بعد الحصول على تصريح رسمى من الوحدة التابع لها ، وفى حالة رصد اى محاولة للحفر دون تصريح يتم مصادرة المعدات المستخدمة فى تلك الأعمال و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ،مؤكدة على تحصيل المستحقات لدى شركات المرافق لتنفيذ أعمال رد الشئ لأصله ورفع كفاءة الطرق.

كما شددت على متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وفقًا للخطة التى أعلنت عنها الدولة مُسبقاً وتفعيل الإجراءات العقابية تجاه المخالفين ، واستكمال العمل بمنظومة المتغيرات المكانية واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بها وتكثيف حملات النظافة مع الالتزام بتوريد القمامة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور ، وأكدت على الاستعداد التام لموسم الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية الفرق الفنية والمعدات لشفط تجمعات الأمطار بالشوارع أولا بأول .

وأسوةً بما تم تنفيذه بمقابر أبو المعاطي وأبو الوفا بمدينة دمياط،، كلفت " المحافظ " رؤساء الوحدات المحلية بمعاينة الوضع الحالى للمقابر بالمناطق المختلفة ووضع خطة لرفع كفاءتها وانارتها .

وشهدت الجلسة استعراض لأعمال رفع كفاءة التى نفذتها الوحدات المحلية بالشوارع والطرق الرئيسية بالمدن وكذلك الجهود التى حققتها بالملفات المختلفة خلال الفترة الماضية .

وفى ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من المذكرات والتقارير، جاء منها تخصيص عدد من قطع الأراضى بقرى كفر الغاب وأم الرزق وكفر المرابعين ومنشية ناصر والوسطانى لاقامة محطات رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضًا الموافقة على تخصيص قطع أراضى بكرم ورزوق الرحامنة بمركز فارسكور والسرو بمركز الزرقا لاقامة محطات رفع صرف صحي، وكذلك تخصيص قطعة أرض بالأعصر لإقامة مقر دائم للشهر العقارى وأخرى بالشيخ ضرغام لإنشاء مدرسة للمرحلة الثانوية .

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