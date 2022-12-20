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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصلنا على تعويض ملياري في ايفرجرين

قناة السويس: إدارة الصندوق مصرية وقيود رقابية من الرئاسة والوزراء والمالية

قناة السويس
قناة السويس

أكد الدكتور خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن كل كا قاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سيسجل في تاريخ قناة السويس.

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أحمد موسى منفعلا: النخبة كاذبة وتروج لكلام غير دقيق بشأن قناة السويس


وأضاف أحمد موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين: حصلنا على تعويض ملياري بعد حل أزمة تعويم إيفرجرين"، متابعا أنه لا يوجد احتياطي نقدي لدى مرفق قناة السويس رغم الأزمات العالمية.


وتابع مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار رئاسي بإعداد آلية قانونية لوضع أموال دخل صندوق من داخل القناة لصالحها وعمل استثمارات بأموال قناة السويس، لافتا إلى أن إدارة صندوق قناة السويس مصرية للمحافظة على المال العام للدولة.

 

قانون صندوق قناة السويس


وأشار الدكتور خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه لابد من القراءة المتأنية لمشروع قانون صندوق قناة السويس، ومشروع القانون لا علاقة بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس لانه لا يباع أبدا.

وتابع خالد أبو بكر، أن مجلس إدارة قناة السويس عليه قيود رقابية، من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية.

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