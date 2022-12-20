سر غياب كريم بنزيما عن احتفالات منتخب فرنسا

كشف تقرير ، لقناة «العربية» ان اللاعب الفرنسي كريم بنزيما أعلن اعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 35 وجاء هذا الاعلان بعد خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم امام الأرجنتين .



واكد التقرير ،ان نجم ريال مدريد كريم بنزيما غرد عبر صفحته علي تويتر بصورة له أثناء لعبه مع المنتخب الفرنسي وقال : “لقد بذلت الجهد وارتكبت أخطاء حتي وصلت إلي ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك .. كتبت قصتي .. وقصتنا مع المنتخب انتهت .

واضاف التقرير ،ان غاب الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام بنزيما عن منتخب بلاده في نهائيات قطر 2022 بسبب الإصابة ولكن هناك تقارير تحدثت عن خلافه مع المدرب و المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه ما أثار جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد سيناريو المباراة النهائية الذي لعبت فيه الخبرة والأعصاب دورا بارزا بحسم النتيجة.