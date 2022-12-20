عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة محمد بن سلمان.. 10 قرارات مهمة في مجلس الوزراء السعودي|تعرف عليها

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وخلال الجلسة تم إقرار العديد من القرارات الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.

ثانياً:

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

أمطار غزيرة وتقلبات جوية عنيفة.. تحذيرات بشأن طقس السعودية خلال الأسبوع

اقتصاد السعودية| إطلاق مبادرة معايير اعتماد محامي قضايا الأوراق المالية

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.

رابعاً:

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

خامساً:

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

سابعاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في جمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

روسيا تتخطى السعودية كأكبر مصدري النفط الخام إلى الصين

بسبب الطقس.. السعودية ترفع حالة الطوارئ الأسبوع الجاري

تاسعاً:

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة ( الثالثة والسبعين ) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 159) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.

عاشراً:

إضافة فقرة تحمل الرقم ( 2 ) إلى المادة ( الحادية والعشرين ) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ لتكون بالنص الآتي: "المادة الحادية والعشرون:

1 - تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.

2 - يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية".

 

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ودارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمنافسة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

محمد بن سلمان مجلس الوزراء ولي العهد السعودية إيطاليا المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار جديد ضد أكبر مروج محتوي إباحي في مصر

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

موضوعات متعلقة

«أكساد»: مبادرتا الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان لزراعة الأشجار نموذج للنجاح

محمد بن سلمان: يجب تعزيز الشراكة بين السعودية والصين

محمد بن سلمان: أطلقنا العديد من المبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة

محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

ترشيحاتنا

بعد هفوة بايدن.. البيت الأبيض يكشف موقفه من الاتفاق النووي مع إيران

رئيس جامعة عين شمس: نجاح جراحة زراعة الرئة نصر كبير لمصر

فضيحة جديدة.. ظهور حرس زيلينسكي بشارات النازية |صور

قطر تنتقد قرار حركة طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي في أفغانستان

برئاسة محمد بن سلمان.. 10 قرارات مهمة في مجلس الوزراء السعودي|تعرف عليها

امرأة طلقت نفسها ثم ماتت فهل يرثها زوجها.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستمر بعد الشفاء .. إليك طرق علاج الالتهاب الرئوي

دون أدوية.. حافظ على معدل السكر بالدم بالابتعاد عن هذه الأطعمة

لماذا عليك لف مقبض الباب بالرقائق المعدنية؟

ماتنمش بالشراب.. أضرار ارتداء الجوارب ليلا

فيديو

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

فرصة مغرية.. 20 ألف وحدة جاهزة للطرح بمشروع سكن ودار مصر وجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ