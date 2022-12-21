يستقبله حارس ناشئ| ميدو يهاجم محمد الشناوي بسبب مباراة فاركو

يرى الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، أن محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، يتحمل خطأ هدف فاركو بنسبة 50%.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " 50% من مسؤولية خطأ هدف فاركو في الأهلي يتحمله محمد الشناوي".

وتابع: "الشناوي الحارس رقم واحد في المنتخب الوطني، ولا يصح أن يستقبل هدفا مثل الذي استقبله اليوم أمام فاركو، هذا الهدف يستقبله حارس ناشئ، وليس الحارس الأساسي للمنتخب".

وأتم: "هناك مشكلة كبيرة في الأهلي من ناحية التمركزات الدفاعية، وخطأ الشناوي لا يعفي مدافعي الأهلي من مسؤوليته".