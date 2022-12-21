زوجة برونو سافيو تسخر من برودة الطقس بهذه الطريقة | شاهد

حرصت لويزا زوجة البرازيلي سافيو لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"



وظهرت لويزا وهى تستذكر دروسها داخل منزلها باطلالة شتوية وعلقت قائلة "اذاكر فى البرد ده مكنتش اعرف ان مصر برد كده" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وتصدر النادى الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بعد الفوز الاخير علي فاركو فى اللقاء الذي جمعهما امس، على أرضية استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.



يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي سموحة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.