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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جي مصر يتفق|خالد الغندور يهاجم كلاتنبرج ويشكك في هدف الأهلي أمام فاركو

الاهلي
الاهلي

هاجم خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية فوز الأهلي 2-1 أمام فاركو بالدوري. 

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وحقق الأهلي فوزًا شاقًا على حساب فاركو بهدفين مقابل هدف بمنافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وقال الغندور: «هدف الأهلي جاء في الدقيقة 98 والحكم احتسب 6 دقائق فقط وقتًا بدلًا من الضائع، هل تم إهدار دقيقتين من أصل 6 دقائق محتسبة في مباراة الأهلي وفاركو؟».

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وسخر الغندور من كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصرية قائلاً: «سيخرج علينا ليؤكد أنه اتفق مع حكم مباراة الأهلي وفاركو، يبدو أنه جاء إلى مصر من أجل الاتفاقات فقط».

ويعتلي  الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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