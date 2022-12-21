عمر ربيع ياسين: رونالدو ينضم إلى النصر السعودي خلال الانتقالات الشتوية القادمة

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، لصفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “رسميا نادي النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين و نصف مقابل ٢٥٠ مليون يورو سنويا في صفقة انتقال حر و الاعلان عن الصفقة بعد ايام”.

رونالدو في النصر السعودي

يذكر أن صحيفة “ماركا” الإسبانية، هي من كانت صاحبت مفاجأة اقتراب رونالدو من الانضمام إلى نادي النصر السعودي.

وأشارت إلى أن رونالدو سينضم للفريق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.