الأسود يليق بك.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث إطلالة



حرصت الفنانة نسرين طافش علي مشاركه متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها بوقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان قصيرا من دون اكمام باللون الاسود، واعتمدت علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وتماشي مع ملابسها.



وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.



وقدمت نسرين طافش في رمضان الماضى المسلسل السورى "جوقة عزيزة" وشارك في بطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي، وآخرين من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر اسحاق ودارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.