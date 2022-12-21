عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأسود يليق بك.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث إطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

 


حرصت الفنانة نسرين طافش علي مشاركه متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها بوقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان قصيرا من دون اكمام باللون الاسود، واعتمدت علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وتماشي مع ملابسها.


وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.


من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.


وقدمت نسرين طافش في رمضان الماضى المسلسل السورى "جوقة عزيزة" وشارك في بطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي، وآخرين من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر اسحاق ودارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٠_١٩٥٧٠١
IMG_٢٠٢٢١٢٢٠_١٩٥٧٠١
إطلالة جذابة نسرين طافش فستان قصير اللون الاسود تخطف الأنظار المسلسل السوري جوقة عزيزة اخى فوق الشجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل عيون موهبة الاتحاد

نجم الزمالك : لن أشجع الأهلي في المونديال والمركز الثالث ليس إنجازًا

صفعة جديدة.. لجنة بالكونجرس تصدم ترامب بشأن سجلاته الضريبية

كاديلاك تخفض أسعار سيارتها الفاخرة الجديدة Lyriq | صور

سبب مفاجئ.. رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

أحمد عيد عبدالملك: ميسي أفضل من سافيو وكنت أتمنى انتقاله للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

ستصدمك .. أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

ملك زاهر تثير ضجة على الانستجرام في أحدث ظهور لها

أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ