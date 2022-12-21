في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها|شاهد

احتفلت الإعلامية والفنانة إنجي علي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة، والتي تدعى "تالا" وذلك على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت انجى علي صورة تجمعهما وعلقت قائلة "في هذا العالم يا عالمي .. أسعد عيد ميلاد لكل شيء .. الله يحفظك ويحفظك دائمًا ربنا يحفظك ويبارك فيكي".



وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتقدّم المذيعة إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة"نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين .

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.