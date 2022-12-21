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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاديلاك تخفض أسعار سيارتها الفاخرة الجديدة Lyriq | صور

Cadillac Lyriq
Cadillac Lyriq

يعد انخفاض الأسعار حدثًا نادرًا في عام 2022، وعادةً ما تأتي تغييرات سنة الطراز مع زيادة طفيفة في الأسعار، لكن كاديلاك تتطلّع إلى الاختلاف مع Lyriq أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية.

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Cadillac Lyriq

بالنسبة لطراز عام 2024 ، ستشهد كاديلاك Lyriq انخفاضًا في أسعارها، حيث سيبدأ سعرها من 60.000 دولار في عام 2023 مقارنة بسعرها القديم البالغ 62,990 دولار، وفقًا لموقع الشركة الأمريكية، هذا السعر خاص بإصدار الدفع الخلفي الأساسي، ذو المحرك الفردي.

 

Cadillac Lyriq

سيبدأ سعر محرك Lyriqموديل 2024 ذو الدفع الرباعي بحوالي 64000 دولار وهو أيضًا مقارنة بـ 64990 دولارا لعام 2023، ومع ذلك فإن هذه الخطوة للحصول على أسعار تنافسية في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة متوسطة الحجم لن تأتي بدون مقايضة فيما يتعلق بالمعدات القياسية.

Cadillac Lyriq

وفي بيان أرسل إلى Motor Authority، قال المتحدث بايج تاتولي إن كاديلاك "عدلت الأسعار لتعكس محتوى السيارة"، هذا يعني أن قاعدة Cadillac Lyriq قد تفقد بعض التجهيزات الأساسية لتعكس السعر المنخفض، على الرغم من أن صانع السيارات لم يعلن بعد عن تلك التي سيتم إزالتها.

 

لا تزال كاديلاك في مرحلة الطلب المسبق لـ 2024 Lyriq، مطلوب مبلغ 100 دولار للطلب المسبق قابل للاسترداد للانضمام إلى الصف، ومن المتوقع حدوث عمليات التسليم في ربيع عام 2023.

Cadillac Lyriq

تم عرض Lyriqمبدئيًا بسعر أساسي 59,900 دولار لإصدار RWD الأول، والذي قيل أنه تم بيعه في غضون 10 دقائق، كان هذا سعرًا خاصًا لعملاء السيارات الكهربائية الأوائل من كاديلاك، وارتفع الإنتاج العادي Lyriq RWD إلى سعره المعتاد لعام 2023 بعد أشهر فقط.

 

من الجدير بالذكر أن كاديلاك Lyriq RWD تنتج 340 حصانًا (253 كيلووات) و 325 رطلًا (440 نيوتن مترًا) من عزم الدوران بواسطة محرك واحد، وتم تصنيف بطاريتها التي تبلغ 100 كيلو وات في الساعة لتوفير نطاق تقديري يبلغ 312 ميلاً (502 كيلومترًا).

Lyriq كاديلاك Cadillac Lyriq CADILLAC كهربائية

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