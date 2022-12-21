عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

صدى البلد

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصينية شيري عن زيادة جديدة في أسعار سيارة السيدان أريزو 5 موديل 2022 ، وتتوفر السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات ويبدأ سعرها من 271 ألف جنيه.

حصاد 2022.. قيمة الوديعة البنكية لأبرز السيارات المرشحة للشراء من الخارج

زيادة أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022 | صور

شيري أريزو 5 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 في مصر

شيري أريزو 5 موديل 2022 الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين بسعر 271,000 جنيه بدلاً من 267,000 جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2022 الفئة الثانية أوتوماتيك / بيز لاين بسعر 305,000 جنيه بدلاً من 299,000 جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2022 الفئة الثالثة اتوماتيك / هاى لاين بسعر 325,000 جنيه بدلاً من 319,000 جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2022

مواصفات السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بخيارين من ناقل الحركة، مانيوال يتألف من 5 نقلات أو أوتوماتيك، وتعتمد على حرك بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات و 141 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

شيري أريزو 5 موديل 2022

جاءت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 129 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، و 2670 مم لقاعدة العجلات.

 

شيري اريزو 5 موديل 2022 أريزو شيري مصر بورصة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

موضوعات متعلقة

جنرال موتورز تكشف عن الكروس أوفر الكهربائية بويك الكترا 2023

زيادة أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022 | صور

بورصة السيارات.. زيادة 30 ألف جنيه لـ شيري تيجو 8 برو 2022

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة أودي A3 موديل 2023

حصاد 2022.. قيمة الوديعة البنكية لأبرز السيارات المرشحة للشراء من الخارج

سوق المستعمل.. سعر فورد فوكاس هاتشباك | صور

حصاد 2022.. أبرز سيارات الكروس أوفر بالإمارات | صور

سعر كيا سورينتو موديل 2022 في السعودية.. صور

ترشيحاتنا

براتب خيالي .. النصر السعودي يضم رونالدو رسميا

بعد منح اللجوء لأسرة الرئيس المعزول.. بيرو تطرد سفير المكسيك

جدة تعلن الاستنفار| تقلبات جوية وسيول وثلوج على السعودية بدءًا من اليوم

حكم سابق يصدم جماهير الأهلي بسبب برونو سافيو

بمشاركة مصر.. انطلاق بطولة النخبة العربية الثانية للتنس بالكويت

الإعلان قريبا.. كريستيانو رونالدو يوقع لهذا النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملك زاهر تثير ضجة على الانستجرام في أحدث ظهور لها

أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

إياك تجاهلها .. رائحة الفم الكريهة مؤشر لعدوى رئوية "مزمنة" تعرفي عليها

نشرة المرأة.. لماذا عليك لف مقبض الباب بالرقائق المعدنية؟ وكوب من هذا المشروب لتقوية المناعة والتحكم في الكوليسترول

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ