بورصة السيارات.. زيادة أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصينية شيري عن زيادة جديدة في أسعار سيارة السيدان أريزو 5 موديل 2022 ، وتتوفر السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات ويبدأ سعرها من 271 ألف جنيه.

شيري أريزو 5 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 في مصر

شيري أريزو 5 موديل 2022 الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين بسعر 271,000 جنيه بدلاً من 267,000 جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2022 الفئة الثانية أوتوماتيك / بيز لاين بسعر 305,000 جنيه بدلاً من 299,000 جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2022 الفئة الثالثة اتوماتيك / هاى لاين بسعر 325,000 جنيه بدلاً من 319,000 جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2022

مواصفات السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بخيارين من ناقل الحركة، مانيوال يتألف من 5 نقلات أو أوتوماتيك، وتعتمد على حرك بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات و 141 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

شيري أريزو 5 موديل 2022

جاءت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 129 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، و 2670 مم لقاعدة العجلات.