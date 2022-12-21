خلال رحلته المفاجئة لأمريكا.. الأمم المتحدة تعلق على نية زيلينسكي زيارة مقرها بنيويورك

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمانة العامة ليست على علم باعتزام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته للولايات المتحدة.

وحسب وكالة “روسيا اليوم”، قال دوجاريك: "لا نعرف شيئاً عن مثل هذه الزيارة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت في وقت سابق، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي على كييف.

وبحسب مصادر لشبكة "سي إن إن"، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونجرس خلال زيارته.

هدف الزيارة

من جانبه، كشف مساعد في الكونجرس الأمريكي، عن هدف زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى واشنطن.

وأوضح المساعد لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن زيارة زيلينسكي وخططه لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونجرس تأتي بهدف إقناع المشرعين الأمريكيين بتضمين 45 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا في حزمة الإنفاق الأمريكية لعام 2023.

وأضاف: "يبدو أنها محاولة لزعزعة الكونجرس للحصول على أموال بقيمة 45 مليار دولار في الجلسة المشتركة يوم الأربعاء".

ورفض البيت الأبيض التعليق على الزيارة المحتملة أو إعلان بايدن أو إعلانات المساعدة الأمنية الجديدة.